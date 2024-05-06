وزير داخلية ليبيا لرئيس الدولة: الاستعدادات جارية لإعادة فتح معبر رأس الجدير

اخر تحديث : 06/05/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد ووزير داخلية تونس وليبيا

استقبل رئيس الجمهورية « قيس سعيد » اليوم الاثنين، وزير الداخلية الليبي المكلف « عماد مصطفى الطرابلسي » بحضور وزير الداخلية « كمال الفقي ».
ونقل الوزير الليبي خلال اللقاء تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وتم مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك، والبدء في إجراءات إعادة فتح منفذ رأس الجدير الحدودي أمام حركة المسافرين بين البلدين الشقيقين، وحلحلة بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمنفذ باعتباره منفذا مهما بين البلدين ،، كما نوقش أيضاُ مسألة تأمين الحدود بين البلدين والتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة، وفق ما نقلته وزارة داخلية ليبيا.
واثنى رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الليبي في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة ، مبديا استعداد تونس للتعاون مع الجانب الليبي لتحقيق الأمن المشترك بين البلدين.
ومن جهته أكد الوزير الليبي على أن الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح المعبر بعد الانتهاء من صيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الليبية للإعلان عن فتحته.


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