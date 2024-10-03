وصول أول طائرة تابعة للخطوط التونسية على متنها 233 تونسيّا عائدا من لبنان

حطت بعد ظهر اليوم الخميس، بمحطّة الحجيج بمطار تونس قرطاج، أول طائرة تابعة للخطوط التونسيّة، تحمل 233 تونسيّا عائدا من لبنان، على أن تصل فجر غد الجمعة، طائرة أخرى قادمة من العاصمة الأردنيّة عمّان، تحمل على متنها 102 تونسيّا، وفق ما صرح به وزير النّقل رشيد عامري.

وأضاف الوزير، الذي كان في استقبال التونسيين العائدين الى أرض الوطن، نتيجة تدهور الوضع الأمني في لبنان (خاصة الضاحية الجنوبية لبيروت العاصمة وجنوب البلاد) إنّ هذه الرّحلة كان من المقرر برمجتها أول أمس الثلاثاء، لكنّ تأجلت الى اليوم لأنّنا « تمسّكنا بتأمين الرّحلة التي انطلقت من مطار بيروت »، مؤكدا « أنّه ليس من السهل إرسال طائرة لإعادة التونسيين الراغبين في ذلك في مثل هذه الظروف الصعبة ».

كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة تونس بلبنان، في الإحاطة بالتونسيين المقيمين في هذا البلد الشقيق وبعائلاتهم، ومرافقتهم الى حين تأمين عودتهم إلى تونس.

بدورها أرسلت وزارة الصّحة الى المطار، خليّة متكوّنة من مختصين في علم النفس، لتقديم لإحاطة النّفسية للتونسسن العائدين من لبنان، حيث صرحت الأخصّائية النفسية آمنة الواعر ل (وات)، أن الخليّة موجودة اليوم بالمطار على ذمة التونسيين العائدين، وتعريفهم بالرقم الأخضر 80105050 الذي تم وضعه لفائدتهم، لسماعهم وتوجيههم ومساعدتهم على تجاوز أية صدمات نفسيّة قد يكونوا تعرضوا لها جرّاء ما عاشوه من أحداث مرعبة، مضيفة أنّ وزارة الصّحة تقوم بتفعيل هذه الخليّة في وقت الأزمات وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

يذكر أنّ الجالية التونسية المقيمة بلبنان تضم حوالي 1970 تونسيا، أغلبهم في عائلات مستقرة وحوالي الربع أطفال تحت سن الرشد، وهم نتيجة زيجات مختلطة ويحملون الجنسية التونسية واللبنانية، وأن أغلب التونسيين في لبنان يعملون كإطارات في قطاعات التعليم العالي والطب والخدمات والسياحة وكذلك صلب المنظمات الأممية والدولية، حسب تصريح سابق لسفير تونس بلبنان بوراوي الإمام.

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