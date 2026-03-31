وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان

وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار تونس قرطاج، 9 مواطنين تونسيين، قادمين من اسطنبول (تركيا)، بعد إجلائهم من لبنان، الذي يشهد أوضاعا أمنية حرجة إلى جانب بلدان منطقة الخليج والشرق الأوسط نتيجة الاستهدافات العسكرية.

وكان في استقبال المواطنين التونسيين، ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والهلال الأحمر التونسي، إلى جانب أفراد من عائلاتهم.

وبحسب ما صرح به أمين مال الهلال الأحمر التونسي رمزي يحيى، فإن هذه المجموعة هي الثالثة التي يتم إجلاؤها من لبنان، مشيرا إلى أن عودتهم تمت بفضل تضافر جهود عديد الأطراف على رأسها وزارة الشؤون الخارجية وديوان التونسيين بالخارج وديوان الموانئ والمطارات ووزارة الشباب الرياضة التي تكفلت بإقامة عدد من أفراد المجموعتين السابقتين، بالإضافة إلى الهلال الأحمر التونسي الذي أمّن عملية إعاشتهم بعد أن تم إيواؤهم في أحد النزل ودار شباب.

من جهتها، أفادت المواطنة التونسية المقيمة في جنوب لبنان ممن تم إجلاؤهم اليوم، نجود عصمي، بأنهم عانوا في الفترة الأخيرة جراء قصف استهدف المنطقة ما اضطرهم إلى مغادرة منزلهم والاتصال بالسفارة التي أمنت عودتها صحبة ابنيها إلى أرض الوطن.

وقالت سيدة العرفاوي والدة إحدى المواطنات، التي وصلت في رحلة اليوم إلى تونس، بصوت تخنقه العبرات، إنها عانت جراء ما عاشته ابنتها المقيمة بلبنان منذ 5 سنوات في المدة الأخيرة، معبرة عن شكرها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لدوره في إجلاء أفراد الجالية التونسية من لبنان وخصوصا ابنتها.

وعبّرت ابنتها أميرة عن شكرها للدولة التونسية، موضحة أنها اتصلت بسفارة تونس لدى بيروت التي أمّنت قدومهم على دفعات، كانت آخرها عبر اسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن دفعة اليوم هي الثالثة التي تم إجلاؤها من لبنان بعد رحلتين سابقتين قادمتين من الأردن يومي 15 و18 مارس الجاري، حيث بلغ عدد من تم تأمين عودتهم إلى أرض الوطن 37 مواطنا.

ويتوزع التونسيون المقيمون في لبنان والبالغ عددهم أكثر من 230 مواطنا، أساسا، بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي « صور » و »صيدا » وبعض المناطق الغربية.

يذكر أن البعثة الدبلوماسية التونسية بلبنان كانت أصدرت منذ اليوم الأول للاستهدافات بلاغا، دعت فيه أفراد الجالية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الغرض، فضلا عن تخصيص رقم هاتف للطوارئ وبريد إلكتروني لتلقي استفسارات أبناء الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة لهم :

- الواتساب 00961.81.369.290

- الهاتف القار 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430

- البريد الإلكتروني ambassadetunisieliban@gmail.com

