وصول طائرة ثانية تابعة للخطوط التونسية على متنها 102 تونسيّا عائدا من لبنان

حطت في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، بمحطّة الحجيج بمطار تونس قرطاج، ثاني طائرة تابعة للخطوط التونسيّة قادمة من الاردن ، مخصصة لنقل عدد من التونسيين العائدين من لبنان ،كان على متنها 102 تونسيّا.

وذكر عدد من العائدين لوكالة تونس افريقيا للانباء إنهم غادروا العاصمة اللبنانية بيروت جوا نحو العاصمة الاردنية عمان عبر رحلة تابعة لخطوط الشرق الاوسط ليجدوا في انتظارهم طائرة عودتهم الى تونس ولكنهم امضوا ساعات طويلة في انتظار رحلة العودة حيث تجاوزت مدة انتظارهم 18 ساعة.

وابدى البعض فرحهم بمغادرة بيروت سالمين ووصولهم الى المملكة الاردنية رغم تأثير فترة الانتظار الطويلة على الاطفال و كبار السن منهم.

واشار آخرون الى الجهود التي بذلتها السفارة التونسية بلبنان للإحاطة بهم وبعائلاتهم وتأمين خروجهم من بيروت رغم الوضع العام الذي يمر به هذا البلد الشقيق.

وكان من ضمن العائدين واغلبهم عائلات عدد من الطلبة ورياضيين اثنين .

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