وصول 10 تونسيين إلى تركيا بعد إطلاق سراحهم من سجون الإحـ.تلا.ل

أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزّة في بلاغ له اليوم السبت، أنّ طائرة تركية وصلت اليوم إلى مطار إسطنبول قادمة من فلسطين المحتلة، وعلى متنها 137 أسيراً محرَّراً من المشاركين في أسطول الصمود العالمي، من بينهم 10 تونسيين وهم كلّ من محمد علي محي الدين وعزيز ملياني ونور الدين سلاوج وعبد الله مسعودي وحسام الدين رمادي وزياد جاب الله وحمزة بوزويدة ومحمد مراد وأنيس العباسي ولطفي الحجي.

وجاء في البلاغ، أنّ من بين الأسرى المحرَّرين 28 مواطناً مغاربياً، موزَّعين بين 10 تونسيين و6 جزائريين و4 مغربيين و7 ليبيين وموريطاني، وأنّه سيقع في أقرب الآجال تقديم المعلومات المتعلقة بمواعيد وصولهم إلى بلدانهم، قصد الإعداد لاستقبالات شعبية تليق بتضحياتهم وصمودهم.

وأكّد أسطول الصمود المغاربي في بلاغه، أنه سيتابع أوضاع بقية المختطفين مع فريق منظمة « عدالة » الفلسطينية، وأنّه ينتظر أن يتم الافراج عنهم وترحيلهم خلال الأيام المقبلة.

وكان الفريق القانوني المساند لأسطول صمود، أوضح في بلاغ نشره اليوم السبت على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أنه من المنتظر أن يتمّ اليوم الشروع في ترحيل 100 مشارك في الأسطول المعتقلين بأحد سجون الاحتلال، بعد أن وقّعوا على وثيقة « التسريع بالترحيل »، ورفضوا المثول أمام قاضي الاحتلال.

وبين أنّ « التوقيع على هذه الوثيقة لا يُمثّل بأي شكل من الأشكال اعترافًا بشرعية الكيان المحتلّ، وأنّ الفريق القانوني ترك حرية الاختيار للمشاركين في التوقيع عليها من عدمه »، مضيفا أنّ 280 مشاركًا في الاسطول استكملوا أمس الجمعة الإجراءات أمام « محكمة الهجرة »، من بينهم 200 دون حضور محامين، فيما تولّى المحامون مرافقة البقية.

وأفاد المصدر ذاته، بأن الجلسات تستأنف اليوم بوتيرة بطيئة، حيث تم تأجيل محاكمة 200 مشارك آخرين، باعتبار أن يوم السبت هو يوم عطلة نهاية الأسبوع في الكيان المحتل، ورجح أن تستمرّ المحاكمة غدًا الأحد، مذكرا بأنّ سبعة قضاة تولوا النظر في الملفات يوم أمس الجمعة، بينما لا يشرف على الجلسات اليوم السبت سوى قاضيين إثنين.

