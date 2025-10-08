وصول 15 تونسيا إلى تونس في دفعة ثانية وأخيرة قادمين من الأردن بعد إطلاق سراحهم من سجن الاحـ.تلال



حلت عشية اليوم الاربعاء بمطار تونس قرطاج (المحطة الثانية) دفعة ثانية من الأسرى التونسيين المحررين، من المشاركين في أسطول الصمود العالمي وعددهم 15 تونسيا، بعد أن تم ترحيلهم صباح أمس الثلاثاء إلى الأردن عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين.

وتضم قائمة التونسيين المرحلين كلا من سيرين الغرايري وفداء عثمني ومهاب السنوسي ومازن عبد اللاوي ولؤي الشارني وخليل الحبيبي وأشرف خوجة وجهاد الفرجاني ونبيل الشنوفي ومحمد أمين حمزاوي وياسين القايدي ووائل نوار وغسان الهنشيري وغسان كلاعي ومحمد علي.

وكان في استقبالهم مئات الأشخاص من مختلف الأعمار، رافعين أعلاما تونسية وفلسطينية، وشعارات مناصرة لفلسطين وقضيتها العادلة ولأسطول الصمود العالمي في أجواء حماسية.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت اختطفت جميع الناشطين على سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة منذ أيام 1 و2 أكتوبر الجاري، واقتادتهم جميعا إلى سجن « كتسيعوت » في صحراء النقب، قبل أن تشرع في ترحيلهم على دفعات نهاية الأسبوع الماضي.