وفاة أحد المصابين في حادث انقلاب قطار نقل الفسفاط بجبل الثالجة بالمتلوي

جد مساء اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب قطار لنقل الفسفاط بمنطقة جبل ثالجة بالمتلوي أسفر عن وفاة احد أفراد طاقم القطار الذي كان عالقا في العربة التي سقطت في الوادي.

و تتمثل صورة الحادث في خروج قطار محمّل بحوالى 1600 طن من الفسفاط يجر 35 عربة عن السكة ، وكان القطار انطلق من مدينة الرديف في اتجاه مدينة المتلوي

ووفق المعطيات الاولية، التي قدمتها إذاعة قفصة فإن عطبا في قاطرة المحرك تسبب في انقلاب القطار على مستوى نفق ثالجة في النقطة الكيلمترية رقم 10 .

وقد تمكّنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ أحد السائقين وإخراجه في حالة جيدة، و نقله الي المستشفى الجهوي بالمتلوي ومنه إلى المستشفى الجامعي بقفصة .

