وفاة أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد

توفي اليوم السبت، أستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد عن سن تناهز 83 عاما.

ويعتبر الفقيد شخصية قانونية مرموقة، عُرف بمسيرته الأكاديمية الطويلة، كما ترأس « الهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة »، المكلفة بصياغة مشروع دستور 2022.

والفقيد جامعي متقاعد من تدريس القانون بكليات القانون بتونس، شغل خطة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية بالعاصمة بين سنوات 1971 و1977 زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

