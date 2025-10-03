وفاة الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل منعم عميرة

توفي مساء اليوم الجمعة، منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم موكب تأبين للفقيد غدا السبت 4 اكتوبر على الساعة العاشرة صباحا بدار الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي، على أن يجري موكب الدفن في جزيرة قرقنة بمقبرة أولاد قاسم يوم الأحد عند صلاة الظهر.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله جميل الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

