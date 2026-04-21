وفاة الإعلامي منير المنستيري

توفي مساء اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، الإعلامي منير المنستيري.

وقد عمل الفقيد مراسلا بعديد المؤسسات الإعلامية وغطّى مختلف المجالات من الشأن الثقافي والرياضي والإجتماعي والاقتصادي حيث عُرف بجديته ومهنيته والتزامه بنقل الخبر بكل مسؤولية.

كما كان الراحل مشهودا له بدماثة أخلاقه وحسن علاقاته مع زملائه في الميدان، ما جعله يحظى باحترام وتقدير كل من عرفه وتعامل معه.

وقد تقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعازي إلى أسرة الفقيد وزملاءه، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

