وفاة الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم

فقدت الساحة الرياضية اليوم الجمعة الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم عن سن تناهز 66 عاما اثر صراع طويل مع المرض.

وشغل الفقيد منصب رئيس النادي الرياضي الصفاقسي من سنة 2016 الى غاية 2022. وفي فترة رئاسته، فاز النادي الصفاقسي بلقب كاس تونس لكرة القدم عامي 2019 و2021.

كما سبق له رئاسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ولجمعية معرض صفاقس الدولي.

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