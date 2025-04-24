وفاة السّفير السابق الطاهر صيود

توفي اليوم الأربعاء 24 أفريل 2025، السّفير السابق الطاهر صيود عن عمر يناهز 88 عاما.

وتقدّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أصالة عن نفسه ونيابة عن كاتب الدولة وكافة إطارات وأعوان الوزارة والعائلة الدبلوماسية الموّسعة بالتعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، راجين من الله العزيز القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وزملاءه جميل الصبر والسلوان.

وكان المرحوم السفير الطاهر صيود من خيرة الكفاءات الدبلوماسيّة في تونس، إذ خدم وطنه بأمانة وإخلاص على مدى مسيرته المهنية الحافلة، فقد شغل منصب سفير الجمهورية التونسية تباعا بأبو ظبي من سنة 1978 إلى سنة 1980، ثم لاهاي من سنة 1988 إلى سنة 1991، فبروكسل من سنة 1995 إلى سنة 1998، ثم بروكسل مجددا سنة 2002.

وتقلّد الفقيد مسؤوليات حكومية هامة أبرزها كتابة الدولة للخارجية كما تولى حقيبة وزارة التجارة سنة 2001 فضلا عن توليه منصب كاهية محافظ البنك المركزي.

وقد تولّى الفقيد رئاسة جمعية قدماء السفراء والقناصل العامين إلى حين أن وافاه الاجل المحتوم.

رحم الله الفقيد وانّا للّه وإنّا إليه راجعون.

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