وفاة الشاعر بلقاسم عبد اللطيف أحد أبرز الشعراء الشعبيين بجهة نفزاوة

توفي صباح اليوم الشاعر بلقاسم عبد اللطيف الذي يعتبر أحد أبرز الشعراء الشعبيين بجهة نفزاوة وهو من مواليد 1955 بدوز. وقد وافته المنية صباح اليوم بأحد المستشفيات الجامعية بسوسة الذي نقل إليه فجر اليوم بسبب تعكر حالته الصحية.

وينحدر بلقاسم عبد اللطيف من عائلة شعرية بامتياز مما جعله يتقن الشعر كتابة والقاءا منذ صغره.

كما يعتبر الراحل من أشهر شعراء مدينة دوز والجنوب الغربي وقد اشتهرت له عديد القصائد « منها ما تم ترجمته الى اللغتين الفرنسية والالمانية ومن اشهرها قصيدة « طب وما قريناش الطب » وقصيدة « يا صحرتي جيتك جلبني شوقي ».

وكان الراحل قد اشتغل في الحقل الثقافي حيث عمل بمتحف الذاكرة الوطنية الذي أحدث قديما بقبلي، قبل ان ينتقل إلى متحف الصحراء بدوز فضلا عن كونه من ابرز المساهمين في فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز سواء كمشارك أو كعضو أو رئيس للجنة الشعر بالمهرجان.

وللشاعر ايضا عديد المشاركات في تظاهرات ثقافية اخرى بولاية قبلي وداخل جهات الوطن وخارجه وقد نال الكثير من التكريمات علاوة على مساهماته في تقديم بعض البرامج الاذاعية باذاعة قفصة.

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