وفاة الصحفية إلهام الجمعي

توفيت الزميلة الصحفية إلهام الجمعي اليوم السبت، وهي من خيرة كفاءات مؤسسة التلفزة التونسية.
وقد قدمت الفقيدة لسنوات النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية، كما راسلت لسنوات شبكة « سي إن إن الإخبارية الأمريكية » بعشرات الربورتاجات والتحقيقات عن تونس. و أسست جمعية مرضى الباركنسون وأطلقت عليها اسم أخيها الفقيد غازي الجمعي.
وترحمت النقابة الوطنية للصحفيين على روح الزميلة الفقيدة إلهام الجمعي راجية من الله أن يتغمدها بوافر الرحمة والغفران.
« إنا لله وإنا إليه راجعون » .
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