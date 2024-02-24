وفاة الصحفية إلهام الجمعي

توفيت الزميلة الصحفية إلهام الجمعي اليوم السبت، وهي من خيرة كفاءات مؤسسة التلفزة التونسية.

وقد قدمت الفقيدة لسنوات النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية، كما راسلت لسنوات شبكة « سي إن إن الإخبارية الأمريكية » بعشرات الربورتاجات والتحقيقات عن تونس. و أسست جمعية مرضى الباركنسون وأطلقت عليها اسم أخيها الفقيد غازي الجمعي.

وترحمت النقابة الوطنية للصحفيين على روح الزميلة الفقيدة إلهام الجمعي راجية من الله أن يتغمدها بوافر الرحمة والغفران.

« إنا لله وإنا إليه راجعون » .

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