وفاة الصحفية جنات البرهومي

توفيت صباح اليوم الجمعة 30 ماي 2025، الزميلة الصحفية جنات البرهومي.

والفقيدة صحفية ومقدمة برامج بإذاعة أمل الجمعياتية والتي تشغل خطة رئيسة جمعية أمل .

والزميلة هي رمز للمقاومة والعمل لم تمنعها الإعاقة من العمل بل جعلت منها أملا لمواصلة الحياة وبقي صوتها الجهوري المدافع عن الحقوق والحريات وعن ذوي وذوات الإعاقة عالقا في آذان كل مستمعيها بإذاعة أمل.

وقد نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الفقيدة جنات برهومي راجية من الله أن يتغمدها بوافر الرحمة والغفران.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون » .

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