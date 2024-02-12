وفاة الصحفي القدير المولدي الهمامي

فقدت الساحة الإعلامية فجر اليوم الاثنين 12 فيفري 2024، الصحفي والإذاعي القدير المولدي الهمامي بعد مسيرة ثرية قضاها في خدمة الصحافة.

وعمل المولدي الهمامي بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية وشغل عدة مناصب بينها منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية سنة 2010.

وأكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن علية الغريبي صباح اليوم، أنه سيتم تأبين الفقيد بمقر المؤسسة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه والأسرة الإعلامية جميل الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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