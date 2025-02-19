وفاة الصحفي سفيان بن صالح بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الأربعاء، الزميل الصحفي سفيان بن صالح بعد صراع مع المرض.

والفقيد صحفي تونسي خريج معهد الصحافة وعلوم الإخبار، اشتغل في العديد من المواقع الإلكترونية وأسس صحيفة إلكترونية « تونس ريفيو ». انتقل الراحل إلى روسيا وعمل لمدة سنوات بقناة روسيا اليوم لينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل صحفيا في قناة الحرة بقسم الديجيتال.

وتقدمت النقابة الوطنية للصحفيين إلى أسرته وذويه و زميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد سفيان بن صالح وتغمده الله بوافر الرحمة والغفران.

« إنا لله وإنا إليه راجعون »

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