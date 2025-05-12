وفاة الصحفي محمود العروسي

توفي مساء اليوم الاثنين 12 ماي 2025، الزميل الصحفي محمود العروسي.

والفقيد صحفي بوحدة رصد الانتهاكات بنقابة الصحفيين منذ 2017 وعمل في العديد من المؤسسات الإعلامية وشغل منصب رئيس تحرير جريدة الطريق الجديد.

وقد عرف الصحفي محمود العروسي بدماثة اخلاقه وانحيازه الدائم لحرية الصحافة والتعبير وكان في الصفوف الأولى في الدفاع عن زميلاته وزملائه.

وتقدّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان نعي، إلى أسرته وزميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون » .

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