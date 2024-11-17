وفاة الفنان المسرحي والصحفي رضا عزيز

توفي المخرج و الممثل والصحفي رضا عزيز فجر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، بعد صراع مع المرض.

وقد ساهم الفقيد في إثراء الساحة الفنية بأدواره التمثيلية في المسرح والمسلسلات التلفزية والأفلام السينمائية، كما كان أحد الوجوه الرياضية على المستوى المحلي وأحد أبرز الاعلاميين والفاعلين في الجهة.

وكانت للرّاحل مساهمات ثقافية قيّمة من خلال تأسيسه لجمعية العطاء المسرحي بالساحلين في فترة السبعينات مع ثلة من إخوانه أو من خلال مشاركاته المسرحية والتلفزيونية على غرار « بنت الخزاف » ،و »خضراء والكنز » و »ضفائر » و »عطر الغضب » و » قمرة سيدي محروس » و »لأجل عيون كاترين » وغيرها من الأعمال.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد رضا عزيز وإلى الأسرة الثقافية الموسّعة، راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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