وفاة الفنان صالح الفرزيط

غيب الموت اليوم السبت 18 جويلية 2026، الفنان الشّعبي صالح الفرزيط .

والرّاحل من مواليد سنة 1953، وقد لمع نجمه في الغناء في السبعينات من القرن الماضي، ويعتبر من أشهر المبدعين في الفن الشعبي.

ويُعتبر صالح الفرزيط من المجدّدين في الموسيقى الشعبية التونسية، وعرفه جمهوره بعدد كبير من الأغاني، منها « الوردة اللي نحكي عليها » و »انا اللي صنتك يا وردة و « فاض الكاس » و »غرّيتي بيا » و »ترضى علينا يا لمّيمة » التي لاقت صيتا واسعا، ورسخت في الذاكرة الجماعية للأغنية الشعبية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

وفي هذا المصاب الجلل، تقدّمت وزارة الشؤون الثقافية إلى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الثقافية والفنية، بالتعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلة الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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