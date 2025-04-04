وفاة الكاتب والصحفي التونسي عادل الحاج سالم

توفي اليوم الجمعة 4 أفريل 2025، الكاتب والصحفي التونسي عادل الحاج سالم.

وكان للفقيد العديد من المقالات نشرت في مواقع إلكترونية تونسية وأجنبية تناولت مواضيع حقوق الإنسان والأوضاع السياسية الوطنية والإقليمية.

ويُعد الفقيد من أنصار الحقوق والحريات ومن المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير وكان له أثر كبير في عدة مجالات تُعنى بحقوق الإنسان.

ونعت النقابة الوطنية للصحفيين الفقيد وتقدمت إلى أسرته و زميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون ».

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