وفاة المسرحي التونسي أحمد الكشباطي بعد صراع مع المرض

توفي فجر اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026، المسرحي والمخرج والكاتب التونسي أحمد بن إبراهيم الكشباطي، أحد أبرز رواد الحركة المسرحية بولاية باجة، الذي وافته المنية.

وقد كان الفقيد من مؤسسي العديد من الفرق والجمعيات المسرحية، من بينها فرقة الشباب المسرحي بباجة سنة 1967، وفرقة اللجنة الثقافية الجهوية سنة 1969، والفرقة المسرحية الحبيب الحداد بباجة سنة 1974، كما أسّس جمعية مسرح الأمل الجديد بباجة سنة 1987 وتولى رئاستها، إلى جانب إشرافه على عدد من التظاهرات والأنشطة الثقافية والمسرحية داخل تونس وخارجها.

وأثرى الراحل الساحة الثقافية الوطنية بمئات الأعمال المسرحية تأليفًا وتمثيلًا وإخراجًا واقتباسًا وترجمة، وأسهم في تكوين أجيال من المسرحيين، كما حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية في المهرجانات الوطنية والدولية، تاركًا بصمة راسخة في تاريخ المسرح التونسي.

وفي هذا المصاب الجلل، تقدمت وزارة الشؤون الثقافية في بيان لها بالتعازي والمواساة إلى عائلته وإلى الأسرة المسرحية والثقافية في تونس، سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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