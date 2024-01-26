وفاة المصوّر الصّحفي نور الدّين العزلوك

توفّي فجر اليوم الجمعة، المصوّر الصّحفي بوحدة الإنتاج التّلفزي بتطاوين نور الدّين العزلوك عن عمر يناهز 63 سنة وهو أصيل تطاوين ومن أوائل التّقنيّين الذين باشروا العمل بإذاعة تطاوين منذ بداية إحداثها عام 1993، ثمّ إلتحق في العام 1996 بوحدة الإنتاج التّلفزي بإذاعة تطاوين

وقد انطلقت مسيرة الفقيد كتقني صوت في إذاعة تطاوين سنة 1993 و مع بعث وحدة الإنتاج التلفزي بالجنوب الشرقي كان الفقيد أوّل مصور تلفزي بها و ساهم طيلة مسيرته المهنية في إثراء المشهد الإذاعي و التلفزي بعدد من التغطيات في المجالات الثقافية و الرياضية والتنموية في ولايات الجنوب الشرقي لفائدة الاذاعة التونسية والتلفزة التونسية طيلة مسيرة ناهزت الثلاثين سنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الزميل نورالدين العزلوك

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