وفاة الممثل التونسي رزقي العوني

توفي اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، الممثل رزقي العوني، بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، إثر تعرضه لجلطتين وفقا لما نقله نجله أحمد العوني عن عمر ناهز 66 عاما تاركاً إرثاً غنياً في المسرح والتلفزيون.

وشارك الراحل في عديد الأعمال التلفزية منها “شوفلي حل”،“عند عزيز” “الحصاد”، “حياة وأماني” »قمرة سيدي محروس » و غيرها من الأعمال، وكانت بداياته بتقليد الأصوات والشخصيات ثم إلى الأصوات المدبلجة، فقدم بصوته في الأشرطة الكرتونية الموجهة للأطفال صوت « نقار الزهواني » و »قريّط الشواش » و »المفتش كعبورة » و « دبدوب » .

رحم الله الممثل والمسرحي الفقيد رزقي عوني وتغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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