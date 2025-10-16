وفاة الممثل التونسي علي الفارسي

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الخميس، الممثل التونسي علي الفارسي الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

والراحل هو أصيل ولاية القيروان، وقد شارك الفقيد في عدة أعمال درامية من أبرزها « حسابات وعقابات » و »قمرة سيدي محروس » و »شوفلي حل » و »الليالي البيض » و »ريحانة » و »منامة عروسية » و »حكايات العروي » والعديد من الأعمال الأخرى.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

