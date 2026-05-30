وفاة الممثّلة التونسية مليكة الحبلاني

توفيت الفنانة الممثّلة التونسية مليكة الحبلاني اليوم السبت 30 ماي 2026.

وقد شاركت الفقيدة في عدد هامّ من الأعمال الدّرامية المحلّية وتركت بصمة فنّية ملحوظة، حيث تميّزت بقدرة على تقمّص أدوارها وقرب من ذاكرة المشاهد.

ونذكر من بين هذه الأعمال التي وقّعت لمسيرة الرّاحلة: « الحصاد » و »منامة عروسية » و »إخوة وزمان » و »حسابات وعقابات »و »عودة المنيار » و »الليالي البيض » و »بين الثنايا » و »من أجل عيون كاترين » وغيرها.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعزية إلى عائلة الفقيدة مليكة الحبلاني وإلى كافّة الأسرة الثقافية والفنية في تونس، راجين من الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فراديس جنانه، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

