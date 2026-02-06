وفاة المنذر المساكني اللاعب السابق للمنتخب التونسي

اخر تحديث : 06/02/2026
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

منذر المساكني

توفي مساء اليوم الجمعة، اللاعب الدولي السابق في المنتخب الوطني و نادي الأولمبي للنقل و الترجي الرياضي التونسي منذر المساكني عن عمر يناهز 65 عاماً بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة .
وقد حمل منذر المساكني، المولود في سبتمبر 1960، ألوان المنتخب التونسي، في أكثر من 30 مباراة دولية.
رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه و رزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وانا لله وانا اليه راجعون


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق