وفاة النائبة السابقة هاجر البوهلالي

أكد النائب في البرلمان السابق المجمدة أعماله، أسامة الخليفي، على صفحته بالفايسبوك اليوم السبت، وفاة النائبة السابقة هاجر البوهلالي عن دائرة القصرين.

وللتذكير فقد تم يوم 26 جانفي 2021، تعيين هاجر البوهلالي خلفا للنائب الفقيد مبروك الخشناوي عن كتلة قلب تونس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت هاجر بوهلالي قد أكدت في أكتوبر 2021، أنها تعاني من مرض السرطان وقد رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكينها من الدواء للقيام بحصة علاج كيمياوي بسبب الأمر الرئاسي 117 وإيقاف بطاقة علاج الكنام.

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