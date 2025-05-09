وفاة النائب بمجلس الشعب نبيه ثابت



توفي اليوم الجمعة 9 ماي 2025، نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة والنائب عن ولاية توزر، دائرة دقاش – حامة الجريد- تمغزة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان نعي، أن الفقيد كان مثالًا في الكفاءة والالتزام، وترك بصمة طيّبة في كل المواقع التي تقلّدها، وذكريات لا تُنسى لدى زملائه وكل من عرفه.

وقد شغل الفقيد الدكتور نبيه ثابت مهمة الطبيب المتفقد المركزي، والمدير الجهوي السابق للصحة بتوزر.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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