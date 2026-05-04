وفاة النّاقد المسرحي محمد مسعود إدريس

غيّب الموت اليوم الاثنين 04 ماي 2026، الأستاذ والنّاقد المسرحي محمد مسعود إدريس .

وقد تقلّد محمد مسعود إدريس عددا من المهام صلب وزارة الشؤون الثقافية منها منصب مستشار لوزير الثقافة في سنتي 2018 و 2019 ومديرا عاما لإدارة الفنون الركحية والفنون السمعية البصرية.

ويُعتبر الفقيد من أبرز النّقاد والمؤلفين المسرحيين، وله عديد المؤلفات المسرحية، نذكر منها « بيبلوغرافيا المسرح التونسي » وغيرها.

وقد ساهم الرّاحل بأكثر من 40 مقالا علميّا في التّراث والسّياسة والموسيقى والغناء، وتقلّد أيضا رئاسة لجنة الدكتوراه في الجامعة التونسية.

وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعزية إلى عائلة الفقيد محمد مسعود إدريس وإلى الأسرة الثقافية والفكريّة الموسّعة، راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه.

انّا لله وإنا إليه راجعون.

