وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج

أعلن المُكلف بتسيير إدارة الحجّ وعضو مكتب شؤون حجاج تونس، أنيس المزوغي، عن تسجيل حالة وفاة وحيدة في صُفوف الحجيج التونسيين، تعود للحاج محمد برهومي، أصيل معتمدية الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكّة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس.

وأوضح، اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أنّ أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات.

وأضاف أن الاحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقار إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية، دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية.

وبيّن أنّ الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفي ما يتصل بالتوصيات، دعا المزوغي الحجيج، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إلى الأكثار من شرب المياه و الحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الارهاق قبل التوجه إلى عرفة، والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة.

ويذكر أن عدد حجيج تونس لموسم 1447 هـ/2026 يناهز 10 آلاف و982 حاجا، وقد انطلقت أولى الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة يوم 7 ماي 2026، على أن تنطلق رحلات العودة بداية من غرة جوان وتتواصل إلى غاية 14 جوان 2026.

كما تشير المعطيات إلى برمجة عشرات الرحلات الجوية لنقل الحجيج، بمعدل يتراوح بين 260 و265 حاجا في الرحلة الواحدة.

وتجدر الاشارة أيضا إلى أنّ البعثة التونسية للحج تتكون من بعثات متكاملة (إدارية وصحية ودينية وخدماتية) تعمل على تأمين الإحاطة الشاملة بالحجيج، بما يضمن حسن أداء المناسك في أفضل الظروف.

