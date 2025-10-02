وفاة حمدة سعيّد مفتي الجمهورية الأسبق

توفي فجـر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، الشيخ حمدة سعيد مفتي الجمهورية التونسية الأسبق عن عمر يناهز 85 عاما، بعد مسيرة طويلة في دراسة العلم الشرعي والوعظ والارشاد والإمامة والإفتاء والتدريس بجامعة الزيتونة.

ومن المنتظر أن يُشيع جثمانه يوم غدٍ الجمعة 03 اكتوبر 2025 بعد صلاة الجمعة من جامع السلام الى مقبرة الزيتون بنابل .

رحم الله الفقيد و أسكنه فراديس جنانه ورزق أهله و محبيه جميل الصبر و السلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

