وفاة خالد الرجبي مؤسس Tunisie Booking

غيب الموت خالد رجبي الرئيس المدير العام لوكالة الأسفار Spring Travel » Services » « تونيزي بوكينغ » وأحد أهم الفاعلين في قطاع السياحة والسفر وخاصة السياحة الداخلية، بعد أن تعرّض قاربه الترفيهي إلى الغرق في جزيرة جربة، وفقد الاتصال به.

من جهتها، تقدمت وزارة السياحة بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الموسعة للسياحة راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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