وفاة رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع

توفّي اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025، الرئيس المؤقّت الأسبق فؤاد المبزّع عن عمر يناهز 92 عاما.

وكان المبزع قد تولى منصب رئيس الجمهورية التونسية بشكل مؤقت في جانفي 2011 بعد إعلان المجلس الدستوري شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل نهائي إثر مغادرة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي البلاد إلى السعودية .

انتهت في 15 مارس 2011 فترة رئاسته المؤقتة لكنه واصل مهام الرئاسة المؤقتة حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 جويلية 2011، الذي انتخب بدوره في سبتمبر 2011 منصف المرزوقي رئيسا للمرحلة الانتقالية.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان و « إنا لله وإنا إليه راجعون ».

كلمات البحث :فؤاد المبزّع;وفاة