وفاة سائق حافلة بشركة نقل تونس إثر تعرّضه لاعتداء وجامعة النقل تدعو لفتح تحقيق

أعلنت الجامعة العامة للنقل ظهر اليوم الثلاثاء، وفاة وليد الخصخوصي سائق بشركة نقل تونس إثر الاعتداء الهمجي الذي تعرّض له أثناء تأدية واجبه المهني.

واعتبرت الجامعة أن الحادثة لا تُمثّل فاجعة لعائلة الفقيد فقط بل هو جرح جديد ينضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة التي ظلّ العامل البسيط في قطاع النقل يدفع ثمنها وحده وسط صمت غير مفهوم من الدولة وغياب الإجراءات الحقيقية لحماية العاملين من المخاطر اليومية التي تواجههم.

وحمّلت الجامعة الجهات المعنية كامل المسؤولية في ضمان أمن الأعوان وحياتهم، داعية إلى فتح تحقيق جدي يكشف الحقيقة ويضع حدا لهذه الاعتداءات المستمرة التي باتت تهدّد الأرواح وتضرب كرامة العامل وحقه في العمل الآمن.

