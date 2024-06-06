وفاة سفير تونس لدى جمهورية باكستان الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس، وفاة برهان الكامل، وزير مفوض خارج الرتبة، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، إثر صراع مع المرض.

ومنذ التحاقه بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سنة 1989، أظهر الفقيد طوال مسيرته المهنية، سواء خلال مباشرته بالإدارة المركزية أو ببعثاتنا بكلّ من جاكرتا وبريتوريا وأوتاوا وإسلام آباد، كفاءة مشهود لها وروحا وطنية عالية واستعدادا دائما للدفاع عن مصالح تونس وأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

وتوجه الوزير نبيل عمار باسمه الخاص وأصالة عن كل موظفي الوزارة، إلى عائلة الفقيد وإلى كافة الأسرة الدبلوماسية، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه، ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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