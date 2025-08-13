وفاة طفل تونسي بأحد السجون الايطالية

أعلن النائب السابق المقيم في ايطاليا مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك اليوم الأربعاء، عن وفاة تونسي معروف باسم « دانيلو الرياحي » ويبلغ من العمر 17 سنة، داخل أحد السجون الايطالية في منطقة تريفيزو.

ووفقا لما كتبه الكرباعي فإن الهالك حاول الانتحار شنقًا بسروال جينز داخل زنزانته ليلة الأحد–الاثنين حسب ما نقلته السلط الايطالية و ذلك بعد أيام قليلة من اعتقاله في فيتشنزا. وكان تم إنقاذه بفضل تدخل الحراس والطبيب، الا انه بعد أقل من 48 ساعة في العناية المركزة، لفظ أنفاسه.

ودوّن الكرباعي: » 9 وفيات منذ بداية 2025 في صفوف التونسيين داخل السجون الإيطالية.. شهادات تتحدث عن إهمال، اكتظاظ خانق، وضغوط نفسية قاتلة تدفع شبابنا إلى الانتحار. »

كلمات البحث :السجون الايطالية;طفل;وفاة