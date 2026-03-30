وفاة عازف الكمان أمين بوديدح

اخر تحديث : 30/03/2026
تونس,ثقافة و إعلام

أمين بوديدح

توفي اليوم الاثنين 30 مارس 2026، عازف الكمان أمين بوديدح.
وقد كان الفقيد من أهل الفن والإبداع، حيث ساهم بعطائه في إثراء الساحة الموسيقية، وترك أثراً طيباً لدى كل من عرفه وعمل معه.

وقد تقدمت وزارة الشؤون الثقافية إلى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الثقافية والفنية، بالتعازي والمواساة، سائلة الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.


