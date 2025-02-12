وفاة عسكري تونسي من سرية التدخل السريع بجمهورية إفريقيا الوسطى

تعرضت دورية عسكرية تونسية تابعة لسرية التدخل السريع بجمهورية إفريقيا الوسطى مساء الثلاثاء 11 فيفري 2025، إلى إطلاق نار أسفر عن وفاة عسكري من أفراد الدورية بمنطقة انديلي على الحدود مع التشاد.

وكانت الدورية بصدد تنفيذ مهامها العادية تحت راية الأمم المتحدة في إطار دعم البعثة الأممية المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليو الأربعاء، أن مهمة سرية التدخل السريع التونسية التي انتشرت لأول مرة بهذا البلد منذ جوان 2021، هي تقديم الدعم لقوات حفظ السلام والتدخل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلحة وتأمين منطقة الانتشار وتوجيه المساعدات الإنسانية وحماية موظفي منظمة الأمم المتحدة.

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