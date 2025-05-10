وفاة مغني الراب التونسي « كافون » بعد صراع مع المرض

فقدت الساحة الثقافية والموسيقية اليوم السبت 10 ماي 2025، مغني الراب التونسي أحمد العبيدي، المعروف باسمه الفني « كافون »، عن عمر ناهز 43 عاما، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان الفنان الراحل قد تعرّض مؤخرا إلى أزمة صحية حادة استدعت تدخلا جراحيا عاجلا، أُجري له خلاله بتر جزء من ساقه الثانية، بعد أن سبق له أن خضع قبل سنوات لبتر كعب ساقه بسبب مضاعفات صحية مزمنة. ورغم تلك الظروف الصعبة، واصل كافون مسيرته الفنية بإصرار ما جعله مصدر إلهام للكثير من محبّيه.

ويُعد كافون من أبرز رموز موسيقى الراب في تونس، إذ عرفه الجمهور بأغنيته الشهيرة « حوماني » التي قدّمها إلى جانب الفنان محمد أمين الحمزاوي سنة 2013، وحملت كلماتها رسائل اجتماعية قوية، عبّرت عن واقع الشباب التونسي في الأحياء الشعبية. كما صدرت له عديد الأغاني الأخرى منها « معليش » و »نيراني » و »شبيني وبينك » وغيرها من الأغاني التي وجدت صدى لها في الأوساط الشبابية.

وإلى جانب مسيرته الموسيقية، خاض كافون تجربة التمثيل في السينما والتلفزة من خلال مشاركته في فيلم « وه! » سنة 2016. وقد كان آخر ظهور درامي تلفزي له في مسلسل « رقوج الكنز » (رمضان 2025) للمخرج عبد الحميد بوشناق.

من جهتها، نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان أحمد العبيدي راجية من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

« إنّا لله وإنّا إليه راجعون »

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