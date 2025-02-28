وفاة نجل الزعيم الوطني الشهيد فرحات حشاد نور الدين حشاد

توفي فجر اليوم الجمعة، نور الدين حشاد نجل الزعيم الوطني الشهيد فرحات حشاد عن عمر ناهز 80 عاما.

وقد شغل الفقيد العديد من المهام السامية، فعين واليا على المهدية ووزيرا للشغل، وسفيرا لتونس لدى بلجيكا وممثلا لها لدى الاتحاد الأوروبي وسفيرا بالجزائر، وممثلا لمنظمة الوحدة الأفريقية بجينيف، وسفيرا لتونس لدى المنتظم الأممي بجينيف، ثم أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية، ومديرا لمركزها بتونس، ثم في الأمانة العامة بالقاهرة كما شغل منصب سفير لتونس باليابان وأستراليا قبل ان يستقيل من مهامه يوم 20 جانفي 2011، وقد ترشح كمستقل في الانتخابات الرئاسية سنة 2014.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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