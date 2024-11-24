وفاة وزير العدل الأسبق محمد شاكر عن سن 93 سنة

توفي، صباح اليوم الأحد، وزير العدل الأسبق محمد شاكر، عن سن تناهز 93 عاما.

وولد الفقيد في 31 ديسمبر 1930 بصفاقس، أين تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، قبل التحول إلى فرنسا لمزاولة دراسته الجامعية بالسربون في الحقوق، ونيل الإجازة في الاختصاص.

وانخرط الفقيد، وهو نجل المناضل الشهيد الهادي شاكر، منذ شبابه في الحركة الوطنية، وانضم خلال دراسته بفرنسا إلى الفريق المؤسس للاتحاد العام لطلبة تونس، حيث تولى رئاسة فرع الاتحاد بباريس.

وإثر عودته إلى تونس غداة الاستقلال، اشتغل لفترة بسلك المحاماة قبل انتدابه بالوظيفة العمومية، حيث تولى عدّة مهام بوزارة الداخلية والإدارة العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى والإدارة العامة للوكالة التونسية للتعاون الفني، فضلا عن إدارة المدرسة الوطنية للإدارة. وانضم محمد شاكر إلى الحكومة سنة 1979 بصفة كاتب دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قبل أن يتولى سنة 1980 خطة وزير للعدل، ليتم إثر ذلك انتخابه عضوا لمجلس الأمة سنة 1981.

كما تم تعيينه سفيرا لتونس لدى الجزائر ثم يوغسلافيا، وكذلك انتخابه رئيسا لبلدية صفاقس. وتم تقليده عديد الأوسمة التونسية والأجنبية من أعلى الأصناف.

ومحمد شاكر هو والد وزير المالية والصحة الأسبق سليم شاكر، الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية في 8 أكتوبر 2017 عن سن تناهر 56 سنة، خلال مشاركته في ماراطون « نوران » لمكافحة مرض سرطان الثدي بنابل.

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