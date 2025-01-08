وفد إيطالي رفيع المستوى: مشروع TANIT يترجم التزام الحكومة الإيطالية بدعم تونس

انعقدت يوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 جلسة عمل جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين الإيطاليين يمثلون ، رئاسة الحكومة الايطالية ووكالة التعاون الدولي و صندوق الودائع والامانات الايطالي و المعهد الزراعي المتوسطي في باري CIHEAM .

وخصصت الجلسة التي حضرها سفير إيطاليا بتونس Alessandro Prunas للتداول حول إطلاق مشروع TANIT الذي يندرج في إطار برنامج Mattei لدعم افريقيا.

ويهدف المشروع الى مجابهة تداعيات التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي حيث يتضمن ثلاثة مكونات متصلة بمعالجة المياه المستعملة وبتحسين أداء القطاع الفلاحي في عدد من المناطق و بدعم التكوين والبحث والتجديد في هذا القطاع.

كما تم التطرق خلال الجلسة إلى باقي مكونات برنامج الدعم المالي للفترة 2025-2027.

ونوه سمير عبد الحفيظ بالمناسبة بمتانة التعاون والشراكة القائمة بين تونس وايطاليا ، مبرزا الحرص في أعلى مستوى لمزيد توطيدها في مختلف المجالات خدمة للمصلحة المشتركة.

من جانبهم بين أعضاء الوفد الإيطالي ان مشروع TANIT ، يترجم الالتزام الثابت للحكومة الإيطالية بدعم تونس في مسارها التنموي، مؤكدين الإستعداد لتعزيز برنامج التعاون 2025 -2027 و لمواصلة التنسيق بما يضمن النجاعة في تنفيذ مختلف مكوناته.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري التقى أمس بوفد إيطالي يترأسه سفير إيطاليا بتونس Alessandro Prunas. الذي أعرب عن حرص الجانب الإيطالي على تثمين مشروع تثمين المياه المعالجة في القطاع الفلاحي « TANIT »، بالإضافة الى بعث مركز نموذجي للبحث الفلاحي بتونس بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن.

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