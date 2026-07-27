وفد برلماني تونسي يؤدي زيارة عمل إلى اليونان

أدى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس – اليونان زيارة عمل إلى اليونان خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية 2026، وذلك بدعوة من مجموعة الصداقة البرلمانية اليونانية التونسية.

وضمّ الوفد وفق بلاغ صادر عن البرلمان، كل من أنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب ومنسّق المجموعة، وفوزي دعّاس و نورة الشبراك و ضحى السالمي أعضاء المجموعة.

وأثناء الزيارة، أجرى الوفد التونسي مقابلة مع Ioannis Plakiotakis النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني ولقاء مع وفد من لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية.

كما عقد جلسة عمل مع مجموعة الصداقة البرلمانية اليونانية – التونسية برئاسة Miltiadis Chrisomallis حيث نقل أنور المرزوقي تحيات رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ، إلى Nikitas Michael Kaklamanis، رئيس البرلمان اليوناني وكافة أعضاءه، معربا عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدا أنّ هذه الزيارة تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسّد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون البرلماني إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين.

كما استعرض انور المرزوقي واقع العلاقات الثنائية بين تونس واليونان، مبرزا ضرورة تطوير التعاون البرلماني وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين المؤسّستين التشريعيتين خاصة بتكوين مجموعتي صداقة برلمانية في كلا البرلمانين وهو ما من شأنه تعزيز الحوار البرلماني ودعم التعاون المشترك في شتّى المجالات، لا سيما من خلال إعداد برنامج عمل مشترك يشمل تبادل الزيارات البرلمانية، وتكثيف اللقاءات المباشرة بين اللجان المختصة قصد تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية فيما يخصّ المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد أعضاء الوفد التونسي وفق نص البلاغ، بعمق العلاقات التاريخية بين تونس واليونان، التي تقوم على الاحترام المتبادل وتقارب الرؤى إزاء عديد القضايا الإقليمية والدولية، وتمسكهما بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

ونوّهوا بالتطور الذي يشهده التعاون السياحي بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة دعم هذا المجال، بالإضافة الى أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي والثقافي إلى مستوى الإمكانات المتاحة.

من ناحيته عبّر الوفد اليوناني عن سعادته باستقبال الوفد البرلماني التونسي، مؤكدين أهمّية هذه الزيارة التي تعكس حرص الجانبين على دعم أواصر الصداقة والتعاون، وتمثّل فرصة لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال البرلماني لما تضطلع به المؤسستين التشريعيتين من دور فاعل في تعزيز العلاقات بين البلدين وفي إرساء تعاون حيوي ومنتظم.

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