وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 جوان لإطلاق مشروع «IN-SITU»

يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع « الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة » (إين-سيتو/ IN-SITU).

وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

وسيشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. وتعد هذه التظاهرة محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين البلدين، بحسب نص البلاغ.

ويحظى مشروع « إين-سيتو » بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج « إنتراغ ناكست إيطاليا-تونس 2021-2027″، ويجمع بين أبعاد الإدماج الاجتماعي والفن والتنمية السياحية المستدامة.

ويرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتبارهما فضاءين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. ويسعى المشروع إلى تدعيم دور الثقافة كرافعة للتنمية المحلية، وذلك من خلال مسارات تشاركية وورشات متنقلة وأنشطة فنية ومبادرات لتثمين التراث الحضري وشبه الحضري.

كما يقوم المشروع على مبادئ المشاركة المواطنة والتكوين والإبداع الفني، ويهدف إلى إرساء ديناميكيات تنموية جديدة على المستوى المحلي، ودعم قدرات الفاعلين المحليين وإيجاد فرص مستدامة لفائدة المجتمعات المعنية.

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