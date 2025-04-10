وفد روسي يستكشف بتونس فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية

أدى وفد روسي من شركة RKS NR LLC زيارة استكشافية الى تونس خلال يومي 7 و8 أفريل 2025 لدراسة امكانيات التعاون والاستثمار المتاحة في البلاد خاصة في مجالات البنية التحتية للمطارات والمدن الذكية والموانئ في المياه العميقة وغيرها.

واستعرض المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، خلال لقائه هذا الوفد الروسي، الثلاثاء 8 أفريل 2025، بمقر الوكالة، الامتيازات التي خصصتها الدولة للمستثمرين الأجانب مناخ الاعمال في تونس. وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في بلاغ أصدرته، الخميس، الى ان الوفد التقى بمسؤولين ساميين في الوزارات المعنية بمجالات نشاط الشركة المذكورة. وأبرزت ان RKS NR LLC هي شركة روسية التابعة لمجموعة RosKapStroy، تختص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وذات الأولوية على المستوى الدولي، وذلك تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان والجمعات المحلية الروسية.

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