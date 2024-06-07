وفد صيني رفيع المستوى يزور المستشفى العسكري بتونس

تحولت ظهر اليوم الجمعة 07 جوان 2024، سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل ومصطفى الفرجاني وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية رفقة وفد صيني رفيع المستوي إلى المستشفى العسكري بتونس، وذلك بحضور العميد محمد بن صالح المدير العام للمستشفى وثلّة من القيادات العليا العسكرية ومن الإطارات الطبية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يؤديها الوفد الصيني إلى تونس والتي شملت زيارته يوم أمس الخميس 06 جوان 2024 موقع مشروع « مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان » ومواصلة بحث سبل التعاون بين الجانبين التونسي والصيني في المجال الطبي والبحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب في المجال.

وفي مستهل اللقاء، وبعد الترحيب بالوفد الصيني، قدم المدير العام للمستشفى العسكري بتونس لمحة عن تاريخ المستشفى وأبرز التطورات التي شهدها والخدمات التي يقدمها ومختلف الاختصاصات والأقسام الموجودة والتوجهات الكبرى في مجال الخدمات الطبية ومجال البحث العلمي.

كما مثل هذا اللقاء مناسبة لتعريف الوفد الصيني على تطور التجربة التونسية في مجال طب وجراحة القلب والتجارب والخبرات التونسية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المستعصية والأورام إضافة إلى التطور التكنولوجي واستعمال التقنيات الحديثة في المجال الطبي. هذا وتخلل اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب الوفد الصيني عن إعجابه بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه تونس في المجال الطبي والبحث العلمي وأشاد بما يتميز به المستشفى العسكري من كفاءات طبية وخدمات ذات جودة عالية وتجهيزات طبيبة حديثة.

على إثر ذلك قام الوفد الصيني بجولة بين أقسام المستشفى العسكري بتونس للاطلاع على أحدث التجهيزات والخدمات الصحية التي يقدمها للمرضى، والتي تضمنت أقسام القلب والعناية المركزة والإنعاش والوقوف على تجهيزاتها المتطورة عالية الدقة وبأحدث التكنولوجيات.

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