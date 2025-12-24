وفد عسكري تونسي رفيع المستوى في الجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية محمد الصالح بن بيشة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، رئيس أركان جيش البر التونسي الفريق أول محمد الغول مرفوقا بوفد عسكري رفيع المستوى، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الدفاع الجزائرية، يندرج في إطار احتضان الجزائر لأشغال الدورة الـ 19 للجنة المختلطة الجزائرية-التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري، في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025.

وبالمناسبة، أجرى الطرفان محادثات ثنائية، بحضور رئيس أركان القوات البرية بصفته رئيس الوفد الجزائري ضمن اللجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، و مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الجزائرية وأعضاء الوفد التونسي المرافق، تناولت « مجالات الاهتمام المشترك » ، حيث أشاد الطرفان بـ « المستوى المتميز والنوعي الذي بلغته علاقات التعاون بين جيشي البلدين الشقيقين ».

من جهة أخرى، نوه الأمين العام لوزارة الدفاع الجزئري بـ « النتائج الإيجابية » التي تحققت في مجال التعاون العسكري وثمن عاليا « التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لا سيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله والإتجار بالمخدرات ».

