وفد من « الكوميسا » يبحث مع مسؤولين تونسيين إعداد نظام سحابي في افريقيا

أشرف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي اليوم بمقر الوزارة على جلسة العمل الافتتاحية في إطار الزيارة التي يؤديها وفد من الأمانة العامة للكوميسا (COMESA) وممثلون عن مكتب الاستشارة المكلف من طرف المنظمة خلال هذا الأسبوع من 06 إلى 10 ماي 2024 وذلك لإعداد تصور ودراسة حول تركيز نظام سحابي في إفريقيا Africa Cloud Ecosystem.

ويهدف مشروع النظام السحابي في إفريقيا إلى تركيز منظومة رقمية موحدة تنتفع بخدماتها البلدان الإفريقية المنخرطة تساهم في تطوير الخدمات في مجالات التعليم الرقمي والصحة الرقمية والفلاحة الذكية وغيرها.

وقد استعرض الفريق الزائر خلال الجلسة الإطار والأهداف المرجوة من المشروع والذي يستهدف في مرحلة أولى 10 بلدان افريقية من بينها تونس، مصر، أثيوبيا، زمبيا وأوغندا وتعد بلادنا رابع دولة يزورها الفريق المذكور في إطار هذه المهمة.

وسيجري الفريق عددا من الزيارات الميدانية لمراكز البيانات العمومية التابعة للوزارات والهياكل العمومية ومراكز البيانات الخاصة والراجعة بالنظر لمشغلي شبكات الاتصالات وشركات خدمات إعلامية متخصصة في المجال.

وأكد نزار بن ناجي خلال الجلسة على الاستعداد الكامل للوزارة لتقديم الدعم والمرافقة اللاّزمين لإنجاح هذه المهمة مستعرضا في السياق ذاته، أبرز المشاريع الجاري تركيزها في تونس في مجال الحوسبة السحابية والتي تمّ بمقتضاها إسناد علامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي والوطني و الداعمة لسياسة الحوسبة السحابية أولا.

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