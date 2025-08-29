وفد من الكونغرس الأمريكي يُؤكد دور تونس المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة

استقبل وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء الخميس 28 أوت 2025 بمقرّ الوزارة، وفدا من الكونغرس الأمريكي، يضمّ مايك لولر رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية وريتشي توريس، عضو لجنة الخدمات المالية، مرفوقًا بـ « Joey Hood » سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وتناول اللّقاء آفاق تطوير التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة للارتقاء به وتوسيع مجالاته.

ونوّه وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم نفس القيم والأهداف المشتركة، مشيدا بالمستوى المتميّز الذي بلغه التعاون العسكري بين الطرفين في عديد المجالات على غرار التكوين والتدريب ودعم القدرات اللوجستيّة والعملياتية للمؤسسة العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى التمارين المشتركة وتبادل الخبرات.

كما أشار إلى أن هذا التعاون قد شهد في السنوات الأخيرة تطوّرا ملحوظا، وهو في حاجة اليوم إلى إعطائه بعدا جديدا يعزّز أعمال اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الأمريكيّة، المحدثة منذ سنة 1958 ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجيّة بين الجانبين ويكرّس خارطة الطريق الممضاة بين الطرفين للفترة 2020- 2030 والتي تهدف إلى مزيد بناء القدرات العسكريّة حتّى تكون تونس عاملا أساسيّا للإستقرار ومركزا جهويّا وإقليميّا للتكوين والتدريب بالمنطقة بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

من جهته، ثمّن الوفد الأمريكي مستوى التعاون الثنائي والشراكة العسكرية بين الجانبين ودور تونس المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة العمل الثنائي من أجل الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتوسيع مجالاته.

كلمات البحث :استقرار;الكونغرس الأمريكي;تونس